"Агент НАБУ" Шевченко заперечує свій зв'язок із ПВК, про який повідомила СБУ

Шевченко стверджує, що слідство у справі почалося відразу після того, як він звинуватив Андрія Єрмака в державній зраді у справі "вагнерівців".

Євген Шевченко, який в повідомленні СБУ про викриття незаконної ПВК названий "позаштатним агентом НАБУ", написав у Facebook, що його не затримували. Він отримав повістку на допит 29 березня, а суд з обрання запобіжного заходу має відбутися "на днях".

На суді він викладе свою позицію у цій справі, яку зараз формулює з адвокатом. У дописі ж він привів "кілька простих та очевидних речей", які говорять про "безглуздості та необгрунтованість звинувачень СБУ".

Шевченко визнав, що восени 2018 року в нього були плани стати інвестором створення охоронної компанії для роботи в Сирії та Афганістані за контрактами Держдепу США. Однак, після заяви президента США Дональда Трампа наприкінці 2018 про виведення контингенту та зменшення присутності США в цих країнах, це питання стало неактуальним. Після цього Шевченко вже не повертався до цієї теми.

Семен Семенченко тим часом створив власну охоронну компанію в Україні, до якої Шевченко "ні де-юре, ні де-факто я не був і не є причетним". За три роки він тільки раз був на їх базі та провів там кілька хвилин. СБУ це може перевірити за білінгом його телефону, стверджує Шевченко.

Він також заперечує свою причетність до знайденої зброї та боєприпасів, готовий на підтвердження цього добровільно здати зразки ДНК, не чекаючи рішення суду.

Шевченко написав і про готовність пройти дослідження на поліграфі, щоб підтвердити, що він "ніколи не завозив зброю або вибухівку в Україну та ніколи не мав на меті скоїти злочини, які мені інкримінують".

Відповідаючи на звинувачення СБУ в продажу за завищеними цінами товарів військового та подвійного призначення на підприємства "Укроборонпрому", Шевченко нагадав, що ці підприємства проводять всі закупівлі через систему "Прозорро", де перемагає постачальник, який запропонував найнижчу ціну.

Шевченко також стверджує, що слідство у справі почалося півроку тому, відразу після того, "як я звинуватив Єрмака в державній зраді у справі "вагнерівців". Весь цей час за ним нібито велося безперервне спостереження,"але не було зафіксовано жодного скоєного мною злочину".

Михайло Саакашвілі опублікував у Facebook свій коментар, назвавши цю історію "якимось дешевим розводом СБУ, яка просто займається окозамилюванням".

За його словами, ця ПВК діє вже кілька років, здебільшого на території Польщі. "Абсолютно відкрито тренує людей як в Україні, так і в Польщі, яка входить до Євросоюзу. Чомусь поляки не вважали це якоюсь нелегальною організацією. Це звичайна міжнародна практика, і ніякого секрету тут немає", — написав він.

Саакашвілі заявив: "Якщо СБУ хоче розправитися з НАБУ та його представником Шевченком, нічого вигадувати ці байки. Це звичайна помста корупціонерів і головної корупційної організації в Україні — СБУ".

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України затримала розвідника білоруських спецслужб у Волинській області. За даними спецслужби, завербована особа намагалася залучити до співпраці військовослужбовців ДПС України та налагодити канали передавання зброї і товарів подвійного призначення через держкордон.