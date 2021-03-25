Трьох затриманих у "справі ПВК Семенченка" відправили під домашній арешт (відео)

Обрання запобіжного заходу "агенту НАБУ" Євгену Шевченку має відбутися завтра, 26 березня.

Печерський районний суд Києва прийняв рішення відправити всіх трьох затриманих у "справі ПВК Семенченка-Шевченка" під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Михайла Рейзіна, адвоката Олександра Новикова ( "Хаммера"), одного з фігурантів цієї справи.

Захисник розповів, що прокурори клопотали про те, щоб усіх трьох добровольців батальйону "Донбас" — Новікова, Сергія Якимовича ( "Якима") та Ігоря Орленка ( "Соболя") — взяли під варту.

"Питання оскарження будемо узгоджувати з підзахисним. Наша головна мета була, щоб він не потрапив під варту. Ми вважаємо підозру надуманою", — зазначив Рейзін.

На судовому засіданні був присутній і народний депутат минулого скликання ВРУ Єгор Соболєв. Він також повідомив про те, що суддя відмовила СБУ і Генпрокуратурі в арешті трьох фігурантів справи, зобов'язавши їх на час слідства залишатися вдома.

За словами Соболєва, завтра, 26 березня, має відбутися ще одне судове засідання, у ході якого будуть обирати запобіжний захід "агенту НАБУ" і бійцю батальйону "Донбас" Євгену Шевченку.

Зазначимо, що раніше адвокат одного Михайло Рейзін розповів, що його клієнту Новикову нібито сильно розбили обличчя під час затримання.

Нагадаємо: 24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність незаконної ПВК, яка складається з понад 150 осіб. За інформацією силовиків, можливими організаторами цієї компанії є колишній командир батальйону "Донбас" і народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко та позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко.

Сам Шевченко опублікував пост, у якому заперечував свій зв'язок з цією ПВК. Агент НАБУ вважає, що його зробили фігурантом цього провадження після того, як він звинуватив голову Офісу президента Андрія Єрмака в державній зраді за кейс з "вагнерівцями".

Фокус в окремому матеріалі розбирався, що відомо про "ПВК Семенченка" і справу "агента НАБУ" Шевченка.