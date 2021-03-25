Одному из фигурантов дела "ЧВК Семенченко" сильно разбили лицо при задержании, - адвокат

По словам защитника, его клиент якобы не оказывал сопротивления, а причину избиения ему не объяснили.

Адвокат Михаил Рейзин рассказал Telegram-каналу PavlovskyNews, что сотрудники СБУ во время задержания якобы сильно разбили лицо его клиенту, Александру Новикову, который фигурирует в "деле частной военной компании (ЧВК) Семенченко-Шевченко".

"Все лицо просто синее. То есть большие гематомы под глазами. Это было вчера. Я думаю, что сейчас еще большие травмы проявятся. Новиков сам рассказал, что его избили. Ему не объясняли причин избиения. Он никакого сопротивления не оказывал", — заявил адвокат задержанного.

В то же время Рейзин не может объяснить по каким причинам не задержали "главных подозреваемых" в этой истории — Семена Семенченко и Евгения Шевченко.

"В открытых источниках говорится, что СБУ выявила незаконное формирование в 150 человек. В итоге потом они говорят, что 15 человек — это руководство. И каким образом даже из этих 15 людей они выделили этих троих — я тоже не могу сказать", — подчеркнул адвокат.

Издание "Суспільне" со ссылкой на супругу Семенченко сообщило о том, что на текущий момент известно о трех задержанных по этому производству. Речь о добровольцах батальона "Донбасс" Александре Новикове ("Хаммер"), Сергее Акимовиче ("Аким") и Игоре Орленко ("Соболь").

Напомним, 24 марта СБУ заявила, что прекратила деятельность незаконной ЧВК, которая состоит из более 150 человек. По информации силовиков, возможными организаторами этой компании являются бывший командир батальона "Донбасс" и народный депутат от "Самопомощи" Семен Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

Сам Шевченко опубликовал пост, в котором отрицал свою связь с этой ЧВК. Агент НАБУ считает, что его сделали фигурантом этого производства после того, как он обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в госизмене по кейсу с "вагнеровцами".