Одному з фігурантів "справи ПВК Семенченка" сильно розбили обличчя під час затримання, — адвокат

За словами захисника, його клієнт нібито не чинив опору і причин побиття йому не пояснили.

Адвокат Михайло Рейзін розповів Telegram-каналу PavlovskyNews, що співробітники СБУ під час затримання нібито сильно розбили обличчя його клієнту, Олександру Новикову, який фігурує у "справі приватної військової компанії (ПВК) Семенченко-Шевченко".

"Все обличчя просто синє. Тобто великі гематоми під очима. Це було вчора. Я думаю, що зараз ще більші травми проявляться. Новиков сам розповів, що його побили. Йому не пояснювали причин побиття. Він ніякого опору не чинив", — заявив адвокат затриманого.

Водночас Рейзін не може пояснити з яких причин не затримали "головних підозрюваних" у цій історії — Семена Семенченка та Євгена Шевченка.

"У відкритих джерелах говориться, що СБУ виявила незаконне формування у 150 осіб. В результаті потім вони кажуть, що 15 осіб — це керівництво. І яким чином навіть з цих 15 людей вони виділили цих трьох — я теж не можу сказати", — підкреслив адвокат.

Видання "Суспільне" з посиланням на дружину Семенченка повідомило про те, що зараз відомо про трьох затриманих у цьому провадженні. Йдеться про добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новікова ("Хаммер"), Сергія Якимовича ("Яким") та Ігоря Орленка ("Соболь").

Нагадаємо, 24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність незаконної ПВК, яка складається з понад 150 осіб. За інформацією силовиків, можливими організаторами цієї компанії є колишній командир батальйону "Донбас" і народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко та позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко.

Сам Шевченко опублікував пост, в якому заперечував свій зв'язок з цією ПВК. Агент НАБУ вважає, що його зробили фігурантом цього виробництва після того, як він звинуватив голову Офісу президента Андрія Єрмака у державній зраді за кейсом з "вагнерівцями".