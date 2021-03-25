Не просто тренировочный лагерь. Что известно о "ЧВК Семенченко" и деле "агента НАБУ" Шевченко

"ЧВК Семенченко" функционировала несколько лет, почему СБУ обратила на нее внимание только сейчас?

В среду, 24 марта Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении и прекращении деятельности "не предусмотренного законодательством" военизированного вооруженного формирования. СБУ заявляет, что деятельность ЧВК и ее бойцов была направлена на подготовку тяжких преступлений и даже на подрыв национальной безопасности. Организаторами ЧВК назвали бывшего народного депутата и бывшего же командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко и бывшего бойца того же батальона Евгения Шевченко, известного как "агент НАБУ".

"По версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам", — сообщила, в частности, пресс-служба СБУ. Фигуранты все обвинения отвергают.

Что именно сообщили в СБУ

"В состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Подготовка членов ЧВК проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области — там проходили боевые выходки, тренировки обращения с оружием, навыки военных боевых действий. Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом", — сообщила спецслужба.

По данным правоохранителей, "ЧВК Семенченко" заключала контракты с различными группами из стран Ближнего Востока, и следователи говорят, что зафиксировали предложения организовать поставки оружия в эти страны.

[ + – ] Заявление СБУ - видео

В состав ЧВК входило более 150 бойцов, контролировали и координировали деятельность организации 15 человек, все — граждане Украины. Они также вербовали новых участников организации среди бывших военных и правоохранителей с опытом участия в боевых действиях.

Правоохранители отчитались, что провели 80 обысков в Киеве, Киевской и Донецкой областях — по адресам офисного помещения, мест проживания, временного пребывания и тренировки фигурантов. Изъяли финансовую документацию, черновые записи, личные дела участников ЧВК и большой арсенал оружия: почти 5,5 тысячи патронов различного калибра, 7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 4 подствольных гранатомета, ручной пулемет Калашникова, 2 автоматические винтовки, 3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74, 7 помповых ружей, 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 гранату (в частности, Ф-1 и РГД-5) и 16 запалов УЗРГМ и 6 тротиловых шашек, пластид.

[ + – ] Конфисковали целый арсенал

[ + – ] Изъятое оружие/Фото: СБУ

Что в этом такого?

В украинском законодательстве нет закона о частных военных организациях, хотя де факто они присутствуют и довольно активны — но при этом вне юридического поля. Александр Скипальский, бывший руководитель контрразведки СБУ и управления разведки Минобороны, поясняет: "Украина в состоянии войны и роль добровольческих формирований определяющая и влиятельная, поэтому предусмотрено их существование в рамках военизированных формирований: таких как Нацгвардия, Минобороны. Если какие-то люди вне этих структур тренировались на полигоне, имели оружие, это нарушение законодательства".

О необходимости урегулировать деятельность негосударственных военизированных формирований в Украине говорит в комментарии Фокусу и военный эксперт Олег Жданов. По словам эксперта, негосударственные центры подготовки военных специалистов есть практически в каждой области, например — центр подготовки Украинского добровольческого корпуса, который когда-то пыталась блокировать 25-я бригада. "Тогда чуть не дошло до стрельбы", — напоминает Жданов.

Не исключено, что среди того, что можно предъявить "ЧВК Семенченко" — вербовка наемников для отправки на Ближний Восток, что и послужило поводом для внимания спецслужб. Ни Семенченко, ни Шевченко не скрывали, что заключали контракты с ближневосточными странами.

"Они могли направлять специалистов. А потом могли там их вербовать, и они отправлялись воевать как наемники и за деньги. А это уже нарушение – найм на войну в международном праве считается военным преступлением, которое не имеет срока давности. Поэтому государство и могло вмешаться", — говорит Жданов.

Однако в перечне обвинений — не только тренировки с оружием. Упоминаются и поставки военных деталей по завышенным ценам, и здесь можно расслышать отголоски других дел, связанных с коррупцией и махинациями в украинской оборонной промышленности. В частности, историю о поставках б/у комплектующих из России — в ней фигурировал, между прочим, и сотрудник Национального агентства по борьбе с коррупцией Евгений Шевченко. Скандал прогремел зимой-весной 2019 года и даже обострил предвыборную борьбу кандидатов Порошенко и Зеленского — но после смены президентов никаких громких результатов не последовало. Возможно, сейчас настало время для продолжения.

Кого подозревают?

Правоохранители сообщили о подозрении пяти фигурантам, но основными считаются бывший народный депутат от объединения "Самопомич" Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ".

По данным следователей, они являются возможными организаторами и участниками схемы по ввозу военных запчастей и товаров двойного назначения из России. Позже эти товары продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам, утверждают в СБУ.

"Семен Семенченко – человек с мутной биографией. Многие знают его как депутата ВР и добровольца. Но при этом постоянно говорят, что он может участвовать в каких-то незаконных действиях. Но если есть подозрения – надо дать официальную оценку, должна быть четкость в персоналиях. Надо объяснить, почему он менял фамилии, чем занимался в Крыму, как дрейфовал в начале 2014 года в Донецке среди нынешних боевиков, а потом организовал "Донбасс", — отмечает Александр Скипальский.

Политолог Владимир Фесенко также напоминает о неоднозначном прошлом Семенченко и Шевченко: "Речь идет об очень сомнительных и токсичных персонажах, склонных к разным авантюрным действиям. К обоим наверняка накопилось много претензий и негативных эмоций со стороны различных правоохранительных органов. И на обоих наверняка накопили разнообразный компромат. И Семенченко и "агент Шевченко" уже попадали в различные скандальные истории".

Семенченко и Шевченко инкриминируют ст. 260 Уголовного кодекса Украины ("Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы от 2 до 5 лет.

Реакция фигурантов

Семен Семенченко пока никак не прокомментировал произошедшее. Однако, как отметил бывший нардеп Егор Соболев, занимался этой деятельностью бывший командир "Донбасса" не тайно, а вполне открыто. "Семен с другими добровольцами "Донбасса" действительно занимался созданием частной охранной компании, — пишет Соболев. — Привлекал туда парней, которые вернулись с фронта. Вел переговоры о контрактах с американцами. Организация делалась открыто — в его фейсбуке постоянно были фотки и видео под селом Сувид на Киевщине. Ездили перенимать опыт в академию безопасности в Польшу — говорили, что там хороший уровень.

Утверждение СБУ о "подготовке к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности" требуют доказательств. Как только станет известно о судебных заседаниях, пойду туда разбираться, на чем основываются обвинения".

[ + – ] Пост Егора Соболева в поддержку Семенченко - скриншот

А фото из зарубежных поездок в тренировочном лагере постил у себя в соцсетях.

[ + – ] Фотография щита с рекламой тренировочного центра в Польше

[ + – ] Тренировочная база в Польше, которую посещал Семен Семенченко/Фото из его Facebook

О своей частной военной компании Семенченко говорил в интервью 2019 года. Рассказывал, что создал компанию международной безопасности, зарегистрированную в США, с представительством в Украине. Правда не сообщил ее название, но рассказывал, чем она занимается.

"Мы не воюем. Мы занимаемся, например, обеспечением безопасности для неправительственных и международных организаций в зонах повышенного риска. В том числе, и обучением местных правоохранительных органов, представителей власти. Наша международная компания по безопасности собирается работать по контрактам за рубежом. Например, с неправительственными организациями в странах Ближнего Востока. И мы серьезно ведем переговоры с афганскими структурами, — говорил Семенченко, рассказывая также об афганских перспективах для украинского бизнеса (добыча полезных ископаемых, прокладка трубопроводов, строительство заводов и дорог), — чтобы наши украинские парни его охраняли".

Также он отмечал, что ЧВК — в некоторой степени еще и социальный проект, потому что многих, кто принимал участие в военных действиях, тяжело интегрировать в мирное сообщество, они "будут ностальгировать за тем временем — не за убийствами, а за коллективом, за риском, за своей ролью защитника. Им нужно дать возможность находиться в этой зоне риска".

Не скрывал, что трудоустраивает бывших бойцов и Шевченко. Например, в одном из интервью он говорил следующее: "Когда в октябре 2015 года я вернулся с фронта, то увидел, что много побратимов не смогли найти работу. При этом они имели богатый боевой опыт. Так у меня появилась мысль создать охранное агентство "Донбасс Охрана", 90% которого — это демобилизованные бойцы батальона "Донбасс". Все руководящие должности в этой компании занимают боевые командиры", — эти слова относятся еще к 2018 году.

[ + – ] Евгений Шевченко беседует с Денисом Бигусом

В другом интервью Шевченко также не скрывал характера деятельности "Я занимаюсь частной охранной компанией, которая будет работать на Ближнем Востоке, в странах с высоким риском, например в Афганистане, Ираке, Сирии". Примечательно, что тогда же он сам подчеркивал: "Это охранная компания, ведь у нас нет законодательства о частных военных компаниях, и тем более есть уголовная ответственность за наемничество".

Так что не совсем ясно, почему СБУ решило "разоблачить" военизированное вооруженное формирование именно сейчас, если оно открыто существовало уже несколько лет.

"А как проходит ваше утро?"

О том, что за ним следят, Евгений Шевченко заявил еще несколько дней, сообщив, что ему в машину якобы пытались установить прослушку, но выдали себя куском провода.

"Какие-то олени вскрыли мое авто и пытались установить оборудование для слежки и прослушивания, но делали это настолько неуклюже, что оставили кусок провода на самом видном месте", — написал Шевченко. Тут же отметил возможных причастных: "Пока что не знаю, от кого это привет — от Ермака или Авакова, но скоро узнаем".

[ + – ] Пост Шевченко об обнаруженной в машине прослушке - скриншот

Потом уточнил, что "объявились хозяева провода" и написал, что сотрудники СБУ пришли к нему с обыском.

"Уважаемая Служба безопасности Украины ищет у меня дома российские контрабандные товары военного назначения и обвиняет меня в создании незаконных вооруженных формирований. А как проходит ваше утро? Апд: обыск завершился — ничего незаконного не нашли, ничего не изъято. Суд по мере пресечения будет, наверное, завтра — увидимся", — эта запись появилась на Facebook-странице Шевченко 24 марта.

[ + – ] Пост Шевченко - скриншот

После репортажа СБУ о разоблачении и прекращении деятельности ЧВК "внештатный агент НАБУ" заявил, что не имеет отношения к данной охранной компании. Он признал, что в 2018 году подумывал о том, чтобы стать инвестором некой частной военной компании для работы в Сирии и Афганистане, которая должна была охранять объекты и сопровождать конвои по контрактам Госдепа США.

"Однако, после нескольких месяцев предварительной работы, переговоров и встреч в Афганистане и в Ираке (в том числе в посольстве США в Багдаде) и заявления Трампа в конце 2018 года о выводе контингента и уменьшении присутствия США в этих странах, вопрос о сотрудничестве стал неактуальным", — заявил Шевченко.

Предъявленные обвинения Шевченко отвергает.

"Служба безопасности Украины сообщила, что в Киевской области (насколько я понял, где-то в Петровцах) найдены оружие и взрывчатка, и что планировалось совершение тяжких преступлений, в том числе на территории Украины. По версии следствия организаторами этого незаконного вооруженного формирования и собственниками найденного оружия являемся я и Семен Семенченко.

Сказать, что я возмущен этими позорными обвинениями — это ничего не сказать", — возмутился Шевченко в соцсети.

[ + – ] Евгений Шевченко - скриншот

Шевченко заверяет, что всего раз был на территории тренировочного центра в Киевской области, раскрытого СБУ, и провел там "только пять минут". Он призвал СБУ предоставить доказательства его причастности к инкриминируемым ему преступлениям, а также выразил удивление обвинениями о продаже товаров военного назначения предприятиям "Укроборонпрома" по завышенным ценам.

Шевченко обращает внимание на то, что расследование начали полгода назад — после его обвинений в адрес руководителя Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене по делу "вагнеровцев", "натыкали камеры в машину и дом" и прослушивали телефон, а 24 марта решили, что он организатор ЧВК, но при этом не задержали. Хотя, как сам признал Шевченко, должны были бы — после настолько серьезных обвинений.

Также Шевченко напомнил, что является "охотником на коррупционеров" и в 2020 году принимал непосредственное участие в деле про передачу 6 миллионов долларов взятки за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.

Еще чуть позже Шевченко сообщил, что 25 марта в 18.30 в Печерском суде Киева ему будут избирать меру пресечения и не исключена вероятность, что ночь на пятницу он проведет в СИЗО.

[ + – ] Евгений Шевченко сообщает о том, что Печерский суд изберет ему меру пресечения

Реакция соцсетей на сообщение о ЧВК Семенченко

Мнения в соцсетях разделились, потому что деятельность как Семена Семенченко, так и Евгения Шевченко и ранее вызвала много вопросов, оставшихся без ответов. Оба были задействованы во многих громких делах, однако каждый раз дело заканчивалось ничем. Что Шевченко, что Семенченко появлялись на первых полосах СМИ только после очередного скандала, но молва о них вскоре затихала.

Довольно резко высказался по ситуации бывший генпрокурор Юрий Луценко: "Семенченко прошел путь от подозреваемого в убийстве в Севастополе (до войны), известного командира добровольцев до пиар-афериста, организатора злосчастной блокады украинского угля, активиста михомайдана и даже до создания незаконного вооруженного формирования. Идиоты не переводятся, они усовершенствуются".

[ + – ] Пост Юрия Луценко - скриншот

Михаил Саакашвили, что логично, высказался в защиту фигурантов и упомянул, что разоблачение СБУ — это скорей всего акция, направленная против НАБУ и его тайного агента Евгения Шевченко. "Какая-то дешевая разводка СБУ, которая просто занимается очковтирательством", — заявил Саакашвили.

[ + – ] Пост Михаила Саакашвили - скриншот

А у бывшего нардепа Игоря Мосийчука вызвал обоснованные сомнения тот факт, что Шевченко и Семенченко не были задержаны. Ведь после настолько громких обвинений их должны были взять под стражу немедленно.

"Вдумайтесь, друзья! СБУ с помпой и крутым видосом задерживает группу лиц, среди которых как руководителей называет Семенченко и Шевченко, обвиняет их в создании незаконного вооруженного формирования, незаконном хранении и торговле оружием, в том числе с РФ и ОРДЛО (будто бы даже есть запись разговора Шевченко с боевиками) и… отпускает", — удивился Мосийчук. "Не знаю, как кому, а мне кажется, что Семенченко, Шевченко и других "донбасовцев" СБУ задерживала исключительно с целью банального шантажа, — допускает Мосийчук. — Не знаю, что было предметом шантажа, "вагнергейт" или что-то другое, но от этой истории очень дурно пахнет".

[ + – ] Пост Игоря Мосийчука - скриншот

"Утечка будет обязательно"

Вне зависимости от развития событий с конкретной "ЧВК Семенченко", ситуация с частными военными компаниями в Украине серьезная и требует урегулирования со стороны государства. Олег Жданов в комментарии Фокусу отмечает: "Для меня как для военного человека удивительно, что эти люди так легко сдались без боя. Если это первый шаг к наведению порядка, чтобы заинтересованные круги начали рассматривать законопроект, то это хорошо".

Возможен и иной взгляд на эту же ситуацию: сведение счетов через выдвижение обвинений. Не один комментатор упомянул уже, что Евгений Шевченко был собеседником известного расследователя Христо Грозева из Bellingcat — который расследовал обстоятельства "Вагнергейта" в Украине. И есть допущения, что "вовремя" предъявленное подозрение — способ не дать информатору еще раз некстати заговорить.

"Возможно, — размышляет политолог Владимир Фесенко, — это разборки разных спецслужб и силовых структур. В частности, можно предположить, хотя бы косвенно, что речь идет о наезде СБУ на НАБУ". Более вероятно, однако, что государство просто решило навести порядок в деятельности разнообразных военных формирований, которые действуют в Украине — "пусть несколько запоздалое, но правильное, по сути, действие, — отмечает Фесенко. — При этом начали со структуры, которая не представляет наибольшей опасности, и с ней легче разобраться, с минимальными конфликтными последствиями. А вот дойдет ли дело до военизированных структур Яроша и "Нацкорпуса" — большой вопрос".

Чтобы понять, что же на самом деле произошло, нужно запастить терпением. "Когда появятся первые материалы следствия, а утечка будет обязательно, — говорит Олег Жданов, — мы и узнаем, с кем именно аффилирован этот учебный центр, какая политическая сила его курировала – кто-то должен был это все прикрывать, лоббировать, и главное – финансировать".