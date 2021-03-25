ЧВК Семенченко: появилось аудио, где "агент НАБУ" Шевченко якобы покупает оружие в РФ

Силовики утверждают, что "агент НАБУ" якобы наладил поставки амуниции, оборудования, боеприпасов и взрывчатки для проведения тренировок членов ЧВК.

Внешнатный агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко, который вместе с экс-нардепом Семенем Семенченко стал фигурантом уголовного производства о создании частной военной кампании, занимался поставками вооружения и амуниции из России. Об этом во время брифинга в четверг, 25 марта, сообщил начальник Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Константин Невмержицкий.

СБУ представила аудиозапись, где Шевченко якобы обсуждает поставки оружия с территории Российской Федерации. Помимо этого, спецслужба выясняет, действительно ли он причастен к налаживанию канала поставки оружия из России в Ирак, Сирию и Афганистан.

В свою очередь, начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш отметил, что Семенченко и Шевченко в 2018 году организовали военную компанию, которая готовила украинцев в качестве наемников для военных операций за границей. У СБУ есть основания считать, что тренировки участников ЧВК проходили на территории "Центрэнерго" в Киевской области и включали в себя саперную, физическую и огневую подготовку.

Начальник столичного управления отметил, что в материалах производства достаточно доказательств того, что Шевченко был у истоков создания этой организации и обеспечивал поставки ее участникам всего необходимого: амуниции, оборудования, боеприпасов, взрывчатки для проведения тренировок.

При этом, отметил он, Семену Семенченко СБУ инкриминирует "не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе Шевченко незаконное воинское формирование".

Напомним, 24 марта СБУ заявила, что прекратила деятельность незаконной ЧВК, которая состоит из более 150 человек. По информации силовиков, возможными организаторами этой компании являются бывший командир батальона "Донбасс" и народный депутат от "Самопомощи" Семен Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

Сам Шевченко опубликовал пост, в котором отрицал свою связь с этой ЧВК. Агент НАБУ считает, что его сделали фигурантом этого производства после того, как он обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в госизмене по кейсу с "вагнеровцами".