ПВК Семенченка: з'явилося аудіо, де "агент НАБУ" Шевченко нібито купує зброю в РФ

Силовики стверджують, що "агент НАБУ" нібито налагодив постачання амуніції, обладнання, боєприпасів і вибухівки для проведення тренувань членів ПВК.

Позаштатний агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко, який разом з екс-нардепом Семеном Семенченком став фігурантом кримінальної справи про створення приватної військової кампанії, займався постачаннями озброєння й амуніції з Росії. Про це під час брифінгу в четвер, 25 березня, повідомив начальник Управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ Костянтин Невмержицький.

СБУ представила аудіозапис, де Шевченко нібито обговорює постачання зброї з території Російської Федерації. Крім цього, спецслужба зʼясовує, чи дійсно він причетний до налагодження каналу постачання зброї з Росії в Ірак, Сирію та Афганістан.

У свою чергу начальник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олег Головаш зазначив, що Семенченко і Шевченко у 2018 році організували військову організацію, яка готувала українців в ролі найманців для військових операцій за кордоном. У СБУ є підстави вважати, що тренування учасників ПВК проходили на території "Центренерго" в Київській області і включали в себе саперну, фізичну і вогневу підготовку.

Начальник столичного управління зазначив, що в матеріалах провадження достатньо доказів того, що Шевченко був біля витоків створення цієї організації і забезпечував постачання її учасникам усього необхідного: амуніції, обладнання, боєприпасів, вибухівки для проведення тренувань.

При цьому, зазначив він, Семену Семенченку СБУ інкримінує "не факт створення і реєстрації ПВК на території іноземної держави, а той факт, що він створив на території України з 2018 року, очолював, забезпечував спорядженням разом Шевченком незаконне військове формування".

Нагадаємо, що 24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність незаконної ПВК, яка складається з понад 150 осіб. За інформацією силовиків, можливими організаторами цієї компанії є колишній командир батальйону "Донбас" і народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко та позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко.

Сам Шевченко опублікував пост, у якому заперечував свій звʼязок з цією ПВК. Агент НАБУ вважає, що його зробили фігурантом цього провадження після того, як він звинуватив голову Офісу президента Андрія Єрмака в державній зраді за кейс з "вагнерівцями".