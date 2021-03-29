За "Справою ПВК Семенченка" затримали ще одного екс-комбата "Донбасу"

Екс-нардеп Степан Хмара, який хотів стати поручителем затриманого, в зал суду проривався з боєм.

СБУ затримала ще одного фігуранта справи про створення екс-нардепом Семеном Семенченком приватної військової компанії (ПВК), повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

"Затримано колишнього командир батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського (позивний "Гал"). Зараз суд обирає йому запобіжний захід", — сказало джерело.

Про затримання екс-комбата у Facebook також повідомили командир добровольчого батальйону ОУН Микола Коханівський і громадський діяч, юрист в "БанкФінПроф" Юрій Хорт.

Хорт написав, що на 10:00 Виногродського викликали на допит в СБУ, о 15:30 почався суд з обрання йому запобіжного заходу, який відправив підозрюваного під цілодобовий домашній арешт.

Мешканка Маріуполя Галина Одноріг опублікувала фото із залу суду.

Коханівський написав, що на суді в якості поручителя Виногродського виступив правозахисник і екс-нардеп ряду скликань Степан Хмара. "Степан Хмара як поручитель з боєм пройшов у зал суду, мене ж поки не пускають, посилаються на карантин, але обіцяють пустити, як почнеться засідання, тому що ми поручителі", — розповів він.

[ + – ] Степан Хмара біля будівлі Печерсокго райсуду

Виногродський є професійним військовим моряком. У 2014 році вступив до лав добровольчого батальйону "Донбас", першим комбатом якого був Семен Семенченко, брав участь в операції зі звільнення Іловайська. З квітня 2015 по липень 2016 сам очолював батальйон Національної гвардії "Донбас". Під керівництвом Виногродського батальйон обороняв Широкине.

У 2017 році ряд колишніх бійців "Донбасу", зокрема і Виногродського, затримували за напад на охоронця одного з приватних сільськогосподарських підприємств. Згодом колишнього комбата відпустили під домашній арешт.

Також Виногродський був координатором штабу блокади торгівлі з ОРДЛО.

Нагадаємо, 26 березня Печерський райсуд Києва відправив у СІЗО на 2 місяці екс-нардепа і колишнього керівника батальйону "Донбас" Семена Семенченка, який є фігурантом справи про створення приватної військової компанії (ПВК).

25 березня, Печерський райсуд Києва прийняв рішення відпустити трьох затриманих у "справі ПВК Семенченко" під цілодобовий домашній арешт.

26 березня Печерський суд зобовʼязав "агента НАБУ" Євгена Шевченка протягом 2 місяців перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Йому залишили можливість внести заставу розміром 5 млн грн.

Раніше Шевченко опублікував пост, у якому заперечував свій звʼязок з цією ПВК. "Агент НАБУ" вважає, що його зробили фігурантом цього провадження після того, як він звинуватив голову Офісу президента Андрія Єрмака у державній зраді за кейсом з "вагнерівцями". Семенченко також отримав підозру у кримінальному провадженні.

24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність незаконної ПВК, яка складається з понад 150 осіб. За інформацією силовиків, можливими організаторами цієї компанії є колишній командир батальйону "Донбас" і народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко і "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко.

Фокус розбирався що відомо про "ПВК Семенченка" і справу "агента НАБУ" Шевченка.