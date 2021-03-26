"Создал незаконное формирование для борьбы с ЧВК Вагнер": Семенченко вручили подозрение

Решение по данному делу, рассказал экс-нардеп, будет принимать Печерский суд Киева. На заседание вместе с ним придет его жена и дети.

Нардеп прошлого созыва ВРУ и бывший руководитель добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко получил подозрение в уголовном производстве о "создании незаконной частной военной компании (ЧВК)". Об этом рассказал сам Семенченко на своей странице в Facebook.

"Получил в СБУ подозрение в создании незаконного вооруженного формирования для борьбы с ПВК Вагнер на территории Ирака, Сирии и Ливии. С целью провоцирования международных конфликтов и вербовки добровольцев на территории Украины", — написал Семенченко.

Он отметил, что судебное заседание по избранию ему меры пресечение состоится уже сегодня, 26 марта, в 17:00. Решение принимать будет Печерский райсуд Киева.

"Какое бы ни было решение суда — я готов", — заявил Семенченко.

[ + – ] Семен Семенченко получил подозрение в "деле о создании ЧВК" Фото: скриншот

Отметим, утром 26 марта Семенченко опубликовал на своей странице пост, в котором рассказал, что взял себе несколько выходных, чтобы "отпраздновать день СБУ", а когда вышел на работу с удивлением узнал, что "был объявлен СБУ самым страшным террористом".

Напомним, вчера вечером, 25 марта, Печерский райсуд Киева принял решение отпустить троих задержанных по "делу ЧВК Семенченко-Шевченко" под круглосуточный домашний арест. Также сообщалось, что сегодня, 26 марта, должно состоятся заседание по избранию меры пресечения "агенту НАБУ" Евгению Шевченко.

24 марта СБУ заявила, что прекратила деятельность незаконной ЧВК, которая состоит из более 150 человек. По информации силовиков, возможными организаторами этой компании являются бывший командир батальона "Донбасс" и народный депутат от "Самопомощи" Семен Семенченко и "внештатный агент НАБУ" Евгений Шевченко.

Сам Шевченко опубликовал пост, в котором отрицал свою связь с этой ЧВК. "Агент НАБУ" считает, что его сделали фигурантом этого производства после того, как он обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в госизмене по кейсу с "вагнеровцами".

Фокус в отдельном материале разбирался что известно о "ЧВК Семенченко" и деле "агента НАБУ" Шевченко.