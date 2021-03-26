"Створив незаконне формування для боротьби з ПВК Вагнер": Семенченку вручили підозру

Рішення у цій справі, розповів екс-нардеп, прийматиму Печерський суд Києва. На засідання разом з ним прийде його дружина та діти.

Нардеп минулого скликання ВРУ і колишній керівник добровольчого батальйону "Донбас" Семен Семенченко отримав підозру у кримінальному провадженні про "створення незаконної приватної військової компанії (ПВК)". Про це розповів сам Семенченко на своїй сторінці у Facebook.

"Отримав в СБУ підозру у створенні незаконного збройного формування для боротьби з ПВК Вагнер на території Іраку, Сирії та Лівії. З метою провокування міжнародних конфліктів та вербування добровольців на території України", — написав Семенченко.

Він зазначив, що судове засідання щодо обрання йому запобіжного заходу відбудеться вже сьогодні, 26 березня, о 17:00. Рішення прийматиме Печерський райсуд Києва.

"Яке б не було рішення суду — я готовий", — заявив Семенченко.

[ + – ] Семен Семенченко отримав підозру у "справі про створення ПВК" Фото: скриншот

Зазначимо, вранці 26 березня Семенченко опублікував на своїй сторінці пост, у якому розповів, що взяв собі кілька вихідних, щоб "відсвяткувати день СБУ", а коли вийшов на роботу з подивом дізнався, що "був оголошений СБУ найстрашнішим терористом".

Нагадаємо, вчора ввечері, 25 березня, Печерський райсуд Києва прийняв рішення відпустити трьох затриманих у "справі ПВК Семенченко-Шевченко" під цілодобовий домашній арешт. Також повідомлялося, що сьогодні, 26 березня, має відбутися засідання з обрання запобіжного заходу "агенту НАБУ" Євгену Шевченку.

24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність незаконної ПВК, яка складається з понад 150 осіб. За інформацією силовиків, можливими організаторами цієї компанії є колишній командир батальйону "Донбас" і народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко і "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко.

Сам Шевченко опублікував пост, в якому заперечував свій зв'язок з цією ПВК. "Агент НАБУ" вважає, що його зробили фігурантом цього провадження після того, як він звинуватив голову Офісу президента Андрія Єрмака у державній зраді за кейсом з "вагнерівцями".

Фокус в окремому матеріалі розбирався що відомо про "ПВК Семенченка" і справі "агента НАБУ" Шевченка.