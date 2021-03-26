"Отмечал день СБУ". Семенченко рассказал, почему его никто не мог найти, и пошел сдаваться

"С удивлением узнал, что за время моего отсутствия, я был объявлен СБУ самым страшным террористом", — заявил Семенченко.

Бывший командир батальона "Донбасс" и экс-депутат Семен Семенченко рассказал, чем он делал в то время, когда СБУ объявляли ему о подозрении. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Взял несколько выходных, отключил телефоны, отпраздновал со своими боевыми товарищами день СБУ и сутра вышел на работу. С удивлением узнал, что за время моего отсутствия, я был объявлен СБУ самым страшным террористом", — пишет Семенченко.

По его словам, информация о его задержании и вручении подозрения не соответствует действительности. Он отвергает все обвинения СБУ, но при этом едет в СБУ на Аскольдовом переулке, чтобы получить подозрения и дать объяснения.

Также бывший нардеп заявил о том, что он не планирует покидать страны или прятаться от следствия.

Фото: скриншот из Facebook

Напомним, 24 марта СБУ прекратили деятельность ЧВК, в которой, по данным следствия, принимал участие экс-нардеп Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко. В спецслужбе заявляют, что под видом охранных фирм, силовики вербовали бывших военных, провоохранителей и участников боевых действия для обучения.

Евгений Шевченко отрицает свою связь с ЧВК, в создании которой, заявляет Служба безопасности. После этого в СБУ опубликовали аудиозапись, где Шевченко якобы покупает оружие у России.

Фокус разбирался, что известно о "ЧВК Семенченко" и деле "агента НАБУ" Шевченко.