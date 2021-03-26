"Відзначав день СБУ". Семенченко розповів, чому його ніхто не міг знайти, і пішов здаватися

"З подивом дізнався, що за час моєї відсутності, я був оголошений СБУ найстрашнішим терористом", — заявив Семенченко.

Колишній командир батальйону "Донбас" і екс-депутат Семен Семенченко розповів, що він робив у той час, коли СБУ оголошувала йому про підозру. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Взяв кілька вихідних, відключив телефони, відсвяткував зі своїми бойовими товаришами день СБУ і зранку вийшов на роботу. З подивом дізнався, що за час моєї відсутності я був оголошений СБУ найстрашнішим терористом", — пише Семенченко.

За його словами, інформація про його затримання і вручення підозри не відповідає дійсності. Він відкидає всі звинувачення СБУ, але при цьому їде в СБУ на Аскольдів, щоб отримати підозру і дати пояснення.

[ + – ] Пост Семенченка Фото: Скриншот

Також колишній нардеп заявив про те, що він не планує залишати країну або ховатися від слідства.

Нагадаємо, що 24 березня СБУ припинила діяльність ПВК, у якій, за даними слідства, брав участь екс-нардеп Семен Семенченко і агент НАБУ Євген Шевченко. У спецслужбі заявляють, що під виглядом охоронних фірм силовики вербували колишніх військових, правоохоронців і учасників бойових дій для навчання.

Євген Шевченко заперечує свій зв'язок з ПВК, у створенні якої той залучений, про що заявляє Служба безпеки. Після цього в СБУ опублікували аудіозапис, де Шевченко нібито купує зброю в Росії.

Фокус розбирався, що відомо про "ПВК Семенченка" і справу "агента НАБУ" Шевченка.