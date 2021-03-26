ЧВК Семенченко: "агента НАБУ" Шевченко отправили в СИЗО

Согласно постановлению суда, он сможет выйти под 5 млн гривен залога, но таких денег у Шевченко нет.

Печерский суд Киева отправил в СИЗО "внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко до 24 мая. Об этом сообщает Суспільне. Его подозревают в создании частной военной компании во главе с бывшим командиром батальона и экс-депутатом Семеном Семенченко.

Шевченко может внести залог в 5 млн гривен, чтобы выйти из изолятора.

"Пять миллионов гривен я, к сожалению, нет. Но надеюсь на поддержку друзей, возможно я смогу внести этот залог. Надеюсь, что к понедельнику мои друзья и родственники соберут необходимую сумму и в понедельник внести, а во вторник я смогу выйти на волю", — сказал Шевченко, добавив, что его защита будет обжаловать решение суда.

По словам "агента НАБУ", это "личная месть" главы Офиса президента по кейсу срыва операции по поимке "вагнеровцев".

Шевченко говорит, что его адвокаты ознакомились с делом и сторона обвинения просила для Евгения содержания под стражей. Он назвал обвинения "абсурдными".

"Они обвиняют меня в том, что я "Украинский бен Ладен", поставлял оружие, взрывчатку незаконному вооруженному формированию Семена Семенченко и участвовал в организации, создании и деятельности этого вооруженного формирования", — заявил Шевченко, добавив, что не имеет отношения к "ЧВК" Семенченко", а все доказательства, по его словам, "сфабрикованы".

Напомним, вчера вечером, 25 марта, Печерский райсуд Киева принял решение отпустить троих задержанных по "делу ЧВК Семенченко-Шевченко" под круглосуточный домашний арест.

24 марта СБУ заявила, что прекратила деятельность незаконной ЧВК, которая состоит из более 150 человек. По информации силовиков, возможными организаторами этой компании являются бывший командир батальона "Донбасс" и народный депутат от "Самопомощи" Семен Семенченко и "внештатный агент НАБУ" Евгений Шевченко.

Сам Шевченко опубликовал пост, в котором отрицал свою связь с этой ЧВК. "Агент НАБУ" считает, что его сделали фигурантом этого производства после того, как он обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в госизмене по кейсу с "вагнеровцами". Семенченко также получил подозрение в уголовном производстве.

Фокус в отдельном материале разбирался что известно о "ЧВК Семенченко" и деле "агента НАБУ" Шевченко.