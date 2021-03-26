ПВК Семенченко: "агента НАБУ" Шевченка відправили в СІЗО

Згідно з постановою суду, він зможе вийти під 5 млн гривень застави, але таких грошей у Шевченка немає.

Печерський суд Києва відправив у СІЗО "позаштатного агента НАБУ" Євгена Шевченка до 24 травня. Про це повідомляє Суспільне. Його підозрюють у створенні приватної військової компанії на чолі з колишнім командиром батальйону і екс-депутатом Семеном Семенченком.

Шевченко може внести заставу 5 млн гривень, щоб вийти з ізолятора.

"П'ять мільйонів гривень я, на жаль, не маю. Але сподіваюся на підтримку друзів, можливо я зможу внести цю заставу. Сподіваюся, що до понеділка мої друзі та родичі зберуть необхідну суму і в понеділок внесуть, а у вівторок я зможу вийти на волю", — сказав Шевченко, додавши, що його захист оскаржуватиме рішення суду.

За словами "агента НАБУ", це "особиста помста" голови Офісу президента по кейсу зриву операції із затримання "вагнерівців".

Шевченко каже, що його адвокати ознайомилися зі справою і сторона звинувачення просила для Євгена утримання під вартою. Він назвав звинувачення "абсурдними".

"Вони звинувачують мене в тому, що я "Український бен Ладен", постачав зброю, вибухівку незаконному збройному формуванню Семена Семенченка і брав участь в організації, створенні та діяльності цього збройного формування", — заявив Шевченко, додавши, що не має стосунку до "ПВК "Семенченко", а всі докази, за його словами, "сфабриковані".

Нагадаємо, вчора ввечері, 25 березня, Печерський райсуд Києва прийняв рішення відпустити трьох затриманих у "справі ПВК Семенченко-Шевченко" під цілодобовий домашній арешт.

24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність незаконної ПВК, яка складається з понад 150 осіб. За інформацією силовиків, можливими організаторами цієї компанії є колишній командир батальйону "Донбас" і народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко та "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко.

Сам Шевченко опублікував пост, у якому заперечував свій зв'язок з цією ПВК. "Агент НАБУ" вважає, що його зробили фігурантом цього провадження після того, як він звинуватив голову Офісу президента Андрія Єрмака у державній зраді за кейсом з "вагнерівцямя". Семенченко також отримав підозру у кримінальному провадженні.

Фокус в окремому матеріалі розбирався що відомо про "ПВК Семенченка" і справу "агента НАБУ" Шевченка.