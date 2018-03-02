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Видео Порошенко пригрозил Газпрому новым иском в Стокгольм

<span class="label red">Видео</span> Порошенко пригрозил Газпрому новым иском в Стокгольм
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Президент заверил украинцев, что энергетическая ситуация в стране находится под контролем

02.03.18 558
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Газпром не может разорвать контракт в одностороннем порядке, такие заявления можно объяснить только нежеланием выполнять свои обязательства. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совещания по вопросам энергетической безопасности.

"Контрактами между Нафтогазом и Газпромом не предусмотрено право их расторжения в одностороннем порядке, и подобные заявления Газпрома могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства. Я уверен, что если это произойдет, то НАК "Нафтогаз", безусловно, обратится в Арбитраж для дополнительной компенсации ущерба, совершенного безответственными действиями Газпрома", – прокомментировал глава государства заявления Газпрома о расторжении контракта с Нафтогазом.

"Мы приветствуем заявления наших международных партнеров относительно действий Газпрома. Они хорошо понимают, кто несет ответственность за попытку создать кризис. МИД Украины проинформировал наших партнеров о мерах, которые предпримет наше государство", - добавил Порошенко.

Он также отметил, что Украина подтвердила статус надежного транзитера, а Газпром, к сожалению, снова попытался применить поставки газа как механизм политического давления.

"У них ничего не получится! Уверен, что контракт с Газпромом не будет расторгнут, а транзиту ничего не угрожает", – заявил глава государства.

Президент также заверил украинцев, что энергетическая ситуация в стране находится под контролем.

Напомним, глава правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что после решения Cтокгольмского арбитража Газпром инициирует расторжение контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.

В Нафтогазе заявили, что пока не получали от российского Газпрома никаких документов о расторжении контрактов на куплю-продажу и поставку газа.

В феврале Нафтогаз осуществил предоплату газа Газпрома в ожидании начала поставок газа с 1 марта. Однако российская компания вернула деньги в полном объеме и отказалась поставлять газ.

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