Палаточного городка у Верховной Рады больше нет

В палаточном городке под Верховной Радой в Киеве в субботу, 3 марта, произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.



Началось все с попыток протестующих поджечь шины в ответ на действия силовиков.

В итоге пострадали обе стороны - 6 протестующих и четверо полицейских, сообщает УНИАН.

В полиции все происходящее объяснили следственными действиями в рамках уголовных производств по факту попытки захвата Октябрьского дворца и по событиям 27 февраля под Верховной Радой. Мол, о проведении мероприятий жителям лагеря было сообщено заранее, но они оказали сопротивление.

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В полиции отчитались о найденных в городке боеприпасах - изъяли 9 гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин, металлические палки, ножи и прочее.

В райотделы полиции доставили около 100 человек.









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После разгона и задержаний правоохранители приступили к следственным действиям. Полиция оцепила палатки в Мариинском парке, расположенные рядом со зданием Министерства здравоохранения Украины, и выставила кордон между зданием Кабмина и парламента.

Кордон правоохранителей также был выставлен на пересечении улиц Грушевского и Шелковичной, а также на пересечении Липской и Грушевского. Не пропускали даже журналистов на территорию возле ВР к палаточному городку.

После этого начался снос палаток. Грузовики и трактор вывозили конструкции активно, за 10 минут с территории на проезжей части улицы Грушевского выехали два заполненных досками и другими элементами конструкций грузовика, а также один трактор.











































В движении "Освобождение" позже заявили об отправке в больницы 11 активистов, одного оперируют. У всех выявлены травмы головы, множественные переломы рук и ног. А у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние.

В партии изгнанного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили "Рух новых сил" назвали штурм и демонтаж палаточного городка под ВР "окончательным уничтожением права на гражданскую позицию и любую протестную деятельность".



"Рух новых сил" заявил, что акция протеста под ВР была законной, поскольку еще 17 октября 2017 года была подана заявка о бессрочном проведении акции протеста, а "Рух новых сил" по совместному решению с движением "Освобождение" покинул лагерь больше месяца назад.

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Генеральный прокурор Юрий Луценко поддержал действия МВД в палаточном городке. По словам Луценко, "превращать палаточные городки у центральных органов власти в накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ - табу".

Всех задержанных сегодня в палаточном городке постепенно отпускают из отделений полиции. Народный депутат Семен Семенченко заявил, что статус всех задержанных - свидетели.