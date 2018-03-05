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Ситуация на Донбассе

С начала АТО погибли 2378 украинских военных, - Геращенко

С начала АТО погибли 2378 украинских военных, - Геращенко
Ирина Геращенко / Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Вдовами стали 1399 женщин

05.03.18 14
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С начала боевых действий на Донбассе погибли 2378 украинских военнослужащих. Об этом на брифинге в Одессе заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, передает Интерфакс-Украина.

"За годы войны погибло 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщин. За это время погибло 138 детей, которые были убиты или подправились на минах. Вдовами стали 1399 женщин, потерявших своих сыновей - 2217 женщин", - сообщила она.

Напомним, в 2017 году безвозвратные потери (погибшие, попавшие без вести или взятые в плен)  Вооруженных сил Украины составили почти две сотни военнослужащих.

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