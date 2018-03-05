Нафтогаз закроет представительство в РФ

Нафтогаз закроет свое представительство в Российской Федерации. Об этом заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Укринформ.
"Это технический вопрос, он не заслуживает внимания публики. Мы давно хотели закрыть это представительство учитывая агрессию Российской Федерации", – сказал Витренко.
Напомним, Газпром после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску Нафтогаза заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.