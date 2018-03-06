Порошенко продлил санкции против российских банков

Президент Петр Порошенко подписал указ о продлении санкций против банков с российским капиталом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Соответствующие меры применяются к юридическим лицам сроком на один год. Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к публичному акционерному обществу "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк", - говорится в сообщении.

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Решение было принято в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях" и в поддержку предложения Национального банка Украины. Контроль за его выполнением возлагается на секретаря СНБО.

Напомним, 1 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил продление санкций в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалась в марте 2018 года.