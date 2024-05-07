Ряд стран ЕС отказались передавать активы РФ под закупки оружия для Украины, — Politico

В то время как ЕС планирует "разморозить" миллиарды евро на закупку оружия для Украины, нейтральные страны могут ограничиться оказанием Киеву гуманитарной помощи. Среди них Австрия, Мальта, Кипр, Ирландия, Венгрия и Словакия.

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Несколько нейтральных стран Европейского Союза могут отказаться от плана использовать прибыль от замороженных активов России для покупки оружия Киеву. Об этом Politico сообщили шесть дипломатов ЕС.

Это предложение поступило перед встречей 27 посланников ЕС в среду, 8 мая, на которой Бельгия, председательствующая в Совете, надеется заключить соглашение, чтобы разблокировать финансирование для Украины.

Отмечается, что страны, которые выступают против военной помощи Киеву, могут ограничиться оказанием гуманитарной помощи. Среди них страны ЕС, которые не входят в НАТО — Австрия, Мальта, Кипр и Ирландия, которые потребовали освобождения от покупки боеприпасов. Венгрия и Словакия также поддерживают это решение.

Кроме всего, из-за юридических и финансовых рисков Германия, Франция и Италия относятся к этому предложению с наименьшим энтузиазмом и существуют опасения, что эти страны не поддержат сделку.

Но если соглашение будет одобрено, это откроет путь к тому, что ЕС переведет к июлю от 2,5 до 3 миллиардов евро на военную поддержку защиты Украины от российской агрессии.

Напомним, 12 марта издание Financial Times писало, что Украина летом этого года может получить первые миллиарды долларов от прибыли с российских активов. Речь идет об активах в финансовой компании Euroclear, базирующейся в Бельгии.

17 апреля в Минфине США заявили, что Украина не получит сразу всю сумму в случае конфискации замороженных активов РФ.

2 мая глава НБУ Андрей Пышный отмечал, что в результате действий российских оккупантов убытки в Украине уже составили около $500 млрд и замороженные активы РФ не перекроют все потребности.