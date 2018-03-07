В Киеве иностранцы ранили таксиста и угнали его автомобиль

В Киеве правоохранители задержали четырех иностранцев, которые ранили таксиста и угнали его автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"На месте происшествия правоохранители опросили потерпевшего и установили, что мужчина привез незнакомцев по указанному адресу. Вместо оплаты таксист получил несколько ударов ножом. После этого злоумышленники оставили раненого киевлянина на улице, завладели его Toyota Camry и скрылись. Пострадавшего с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Уже через час полицейские остановили похожий по описанию автомобиль на выезде из Киева. Водитель рассказал оперативникам, что авто ему не принадлежит. Также он добавил, что ему позвонил товарищ и попросил перевезти машину в село Глеваху в Киевской области.

Позже было установлено, что нападающими были трое иностранцев 1982, 1986 и 1972 года рождения. Их задержали.