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Волкер: Соседи Украины должны учитывать агрессию Москвы

Волкер: Соседи Украины должны учитывать агрессию Москвы
Курт Волкер / Фото: flickr.com-cwa.events

Сейчас Украина укрепляет свою национальную идентичность и нуждается в уважении и понимании

07.03.18 242
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Соседние страны, такие как Польша или Венгрия, споря с Украиной по различным вопросам, должны учитывать факт, что Киев сейчас ведет борьбу с агрессором за свою страну на востоке. Такое мнение во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund, отвечая на вопрос об ухудшении польско-украинских отношений в исторической плоскости, высказал в среду спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Укринформ.

"Каждый должен осознавать драму, с которой сталкивается Украина: ежедневная защита своей территории, потеря солдат каждую неделю... Это – драматический опыт, который должны осознавать все – Польша, США, Германия и другие", – заявил Волкер.

Он подчеркнул, что сейчас Украина укрепляет свою национальную идентичность и нуждается в уважении и понимании.

Спецпредставитель США отметил, что есть общее осознание того, что российская оккупация украинской территории касается всех стран – Польши, стран региона и Европы. Он подчеркнул: если кто-то силой меняет границы, то это не усиливает стабильность в Европе.

Волкер заметил, что не всем может нравиться то, что делает Украина.

"Но мы должны понимать, для чего она это делает. Мы должны видеть большую картину, ведь необходима помощь (Украине, – ред.) со стороны семьи европейских народов, чтобы восстановить контроль над своей территорией. Думаю, это тот подход, который требуется применить во время ведения ежедневных дискуссий (с Украиной, – ред.)", – подчеркнул спецпредставитель госдепартамента США.

Напомним, во время визита в Варшаву Волкер встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем и главой канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским. Во время этих встреч обсуждался вопрос региональной безопасности и пути урегулирования конфликта на Донбассе.

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