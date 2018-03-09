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Дело Рубана

Террористы собирались расстрелять центр Киева, - СБУ

Террористы собирались расстрелять центр Киева, - СБУ
Василий Грицак / Фото из открытых источников

В спецслужбе рассказали подробности планировавшегося теракта с участием Рубана

09.03.18 262
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Террористический акт, в организации которого принимал участие руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, планировалось осуществить в центре Киева - должны были погибнуть тысячи человек. 

Об этом на пресс-конференции рассказал председатель СБУ Василий Грицак, передает ТСН

"В дальнейшем мы дадим свидетельство того, что планировалось осуществить массовый теракт. Из минометов собирались расстрелять центральную часть города Киева. Должно быть как можно больше трупов, как можно больше крови. Речь шла о тысячах погибших", - заявил Грицак. 

По задумке организаторов, в Украине должен был возникнуть хаос, что повлекло бы выход людей на улицы, перебрасывание армии с Донбасса в столицу, чтобы сложилась картинка, что в Украине действительно происходит гражданская война. 

На пресс-конференции показали видеозаписи, на которых видно, как подозреваемый и представители террористов нагружают автомобиль боеприпасами, а также момент задержания Рубана и обыск грузовика.

Напомним, руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. По предварительным данным, задержание произошло из-за того, что переговорщик осуществлял транспортировку "запрещенного товара". Вскоре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание Рубана. Как сообщает волонтер Мирослав Гай, Рубан был задержан в 9.15 на пункте пропуска, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия с оккупированной территории в Украину. По информации волонтера, переговорщика передали в СБУ. "Под видом переселенца, этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, которое было в мебели", - написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука на странице в Facebook.

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