Укрзализныця ведет переговоры с Siemens о совместном производстве локомотивов

Руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов во время рабочего визита в Берлин провел переговоры с представителями компании Siemens AG относительно совместного производства тягового подвижного состава. Об этом пишет ЦТС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Стороны обсудили потребности Укрзализныци в локомотивах и пассажирских поездах, возможности сотрудничества относительно их изготовления, эксплуатации и обслуживания. Руководитель Укрзализныци также рассказал о потребностях и планах развития инфраструктуры компании, в частности, современных систем автоматики, электрификации и сортировочных станций", - говорится в сообщении.

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Ранее Евгений Кравцов заявлял, что Укрзализныця ведет переговоры с Siemens о возможной закупке электровозов.