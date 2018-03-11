Ксении Собчак очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой"

Ксения Собчак заявила, что украинские власти воспрепятствовали "единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет".

Это обращение стало ответом на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о ее "политической шизофрении".

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Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Тем более удивительным стал для меня ответ на мое письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в "политической шизофрении". Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?", - заявила Собчак.

Напомним, Собчак попала в чистилище Миротворца.