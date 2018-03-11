Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Возврат Крыма Украине невозможен, - Путин

Возврат Крыма Украине невозможен, - Путин

Возврат Крыма Украине невозможен, - Путин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент РФ уверен, что ни при каких обстоятельствах

11.03.18 1238
000

Президент России Владимир Путин заявил, что возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах.

Об этом сообщает ТАСС.

"Да что Вы, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", - заявил он в ответ на вопрос о возможности появления таких обстоятельств.

Вопрос был задан главе государства в рамках интервью для телефильма Андрея Кондрашова "Путин", опубликованного в соцсетях.

Отметим, Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар во время выборов президента РФ. Об этом в интервью Голосу Америки заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Напомним, Украина подаст на РФ в международные суды за дискриминацию крымских татар.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Кандидат в президенты РФ ответила главе МИД Украины на "политическую шизофрению"Россия пытается повысить явку на выборах в Крыму с помощью спецслужб, - ЧубаровПутин "бряцает" оружием в рамках своей предвыборной кампании, - Волкер
Топ-10
  1. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 10535
  2. Большое папуасское спасибо. Как нужно разговаривать с зарубежными донорами 4416
  3. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 7421
  4. Хиты сезона. 7 модных трендов весны 2018 года 13759
  5. Бомба замедленного действия. Чем газопровод "Северный поток — 2" опасен для ЕС 1580
  6. Рыцари печального образа. Какими были настоящие мужчины и почему их больше нет 1020
  7. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 13733
  8. Крайним будете. Что принесет бизнесу новый сезон проверок 2095
  9. Не в корову корм. Кто в реальности сможет воспользоваться новой господдержкой животноводства 2101
  10. В гробу карманов нет. Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин о песнях, которые приходят во сне 2497
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 8947 / 13733
  2. В Украину вернутся морозы 5045 / 22513
  3. РУБАНуть сплеча. Кому выгодна версия о готовящемся покушении на Порошенко 4147 / 4474
  4. Канат над пропастью. Лучшие сериалы марта 3917 / 4261
  5. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 3528 / 7421
  6. Меньше двух долларов в час: названа ужасающая статистика зарплат украинцев 2792 / 3905
  7. Жизнь Вселенной за 14 миллиардов лет ужалась в 10 минут 2782 / 4323
  8. Опубликован смертный список российских шпионов-перебежчиков 2062 / 4148
  9. Первая рабочая. Как 99 лет назад принимали конституцию УССР 1770 / 1828
  10. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 1653 / 10535
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 44 / 13733
  2. Меньше двух долларов в час: названа ужасающая статистика зарплат украинцев 25 / 3905
  3. "Гики" из прошлого. Украинцы, без изобретений которых невозможно представить нашу жизнь 22 / 7421
  4. ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку 19 / 10535
  5. РУБАНуть сплеча. Кому выгодна версия о готовящемся покушении на Порошенко 17 / 4474
  6. В Украину вернутся морозы 15 / 22513
  7. Опубликован смертный список российских шпионов-перебежчиков 15 / 4148
  8. Первая рабочая. Как 99 лет назад принимали конституцию УССР 13 / 1828
  9. Запорожскому школьнику написала королева Великобритании 12 / 1604
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.