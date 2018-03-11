Возврат Крыма Украине невозможен, - Путин

Президент РФ уверен, что ни при каких обстоятельствах

Президент России Владимир Путин заявил, что возврат Крыма Украине невозможен ни при каких обстоятельствах.

Об этом сообщает ТАСС.

"Да что Вы, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", - заявил он в ответ на вопрос о возможности появления таких обстоятельств.

Вопрос был задан главе государства в рамках интервью для телефильма Андрея Кондрашова "Путин", опубликованного в соцсетях.

Отметим, Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар во время выборов президента РФ. Об этом в интервью Голосу Америки заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Напомним, Украина подаст на РФ в международные суды за дискриминацию крымских татар.