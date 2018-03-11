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Главная » Страна » В Ужгороде начала работу миссия ОБСЕ, - глава МИД Венгрии

В Ужгороде начала работу миссия ОБСЕ, - глава МИД Венгрии

В Ужгороде начала работу миссия ОБСЕ, - глава МИД Венгрии
Фото: Подробности

В нее якобы входит 12 человек

11.03.18 86
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что ОБСЕ уведомила его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба правящей партии "Фидес", на которую ссылаются европейские СМИ.

Сийярто сообщил, что неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели организации присутствовали не только на востоке Украины, но и в западной части Закарпатья, так чтобы "венгерское сообщество на Закарпатье не подвергалось нападениям".

По словам Сийярто, в пятницу он получил письмо от Генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде. Называется даже количество инспекторов, входящих в миссию - 12 человек.

Глава МИД Венгрии утверждает, что Генеральный секретарь ОБСЕ и Верховный комиссар по правам человека крайне положительно отреагировали на просьбу прислать мониторинговую миссию ОБСЕ в Закарпатье.

Отметим, заявление Сийярто вызывает сомнение, поскольку для направления миссии нужен консенсус в ОБСЕ, а Украина выступает против этого.

На сайте правительства Венгрии пока отсутствует сообщение о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ.

Напомним, полиция задержала напавших на общество венгров в Ужгороде.

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