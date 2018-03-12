Порошенко попросил у ЕС дать Украине оружие

Президент Петр Порошенко призвал страны-члены Европейского Союза предоставить Украине оборонительное вооружение.

Об этом он заявил на совместном брифинге с верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности Федерикой Могерини, пишет ZN.ua.

"Пришло время содействовать предоставлению странами-членами ЕС оборонного вооружения для Украины в соответствии с национальным и международным законодательством", - сказал он.

Порошенко также отметил, что спустя четыре года после начала российской агрессии против Украины "пришло время для Европейского Союза назвать агрессором и стороной конфликта".

Напомним, в Пентагоне заявили, что Россия устроит гонку вооружений за счет своего народа.