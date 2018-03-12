Луценко предлагает Бакулину подумать над сделкой со следствием

Депутата подозревают в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах

Генеральный прокурор Юрий Луценко предложил пойти на сделку со следствием народному депутату Евгению Бакулину (Оппозиционный блок), которого подозревают в присвоении и отмывании средств в особо крупных размерах. Об этом заявил генпрокурор на заседании регламентного комитета Верховной Рады, передает Украинская правда.

"Пользуясь случаем публичности нашего заседания, я хотел бы обратиться к господину Бакулину через его адвоката и СМИ, чтобы он подумал над возможностью сделки со следствием", - отметил генпрокурор.

Луценко отметил, что институт соглашения позволил бы ускорить расследование, и напомнил, что показания экс-замглавы Нафтогаза Александра Кацубы, который пошел на сделку со следствием в свое время, стали основанием для выдвижения подозрения в адрес Бакулина.

"Если господин Бакулин желает сотрудничать со следствием - конечно на территории Украины - мы готовы идти на определенные законом параметры сделки. Поскольку важнейшей задачей является задержание организаторов преступной схемы, в частности - Виктора Януковича", – отметил генпрокурор.

Напомним, 16 февраля генпрокурор Юрий Луценко подписал представление о привлечении к уголовной ответственности, предоставление согласия на задержание, представление об избрании меры пресечения народному депутату от Оппозиционного блока Евгению Бакулину.