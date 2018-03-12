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Комитет Рады рекомендовал снять неприкосновенность с Бакулина

Комитет Рады рекомендовал снять неприкосновенность с Бакулина
Евгений Бакулин / Фото: beztabu.net

Парламенту рекомендовали дать "добро" на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата

12.03.18 30
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Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады признал законными представления генпрокурора о согласии парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина. Об этом сообщает 112 Украина.

Решение принято единогласно. Не участвовал в голосовании Михаил Папиев в связи с конфликтом интересов, так как Бакулин состоит с ним в одной фракции.

Напомним, 16 февраля генпрокурор Юрий Луценко подписал представление о привлечении к уголовной ответственности, предоставление согласия на задержание, представление об избрании меры пресечения народному депутату от Оппозиционного блока Евгению Бакулину. Депутата подозревают в хищении средств Нафтогаза и Черноморнефтегаза.

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