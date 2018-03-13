Правоохранительные органы установили личности 183 человек, которые принимали участие в захвате здания Донецкой областной администрации 5 марта и пророссийских митингах 8-16 марта. Об этом пишут Новости Донбасса со ссылкой на источники в Нацполиции.

В частности, 68 человек сейчас воюют в рядах боевиков на Донбассе. Четыре человека стали "депутатами" "ДНР", а трое – "верховными судьями".

По информации правоохранителей, всего за четыре года получили подозрения 2888 человек за участие в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" и пособничество им.