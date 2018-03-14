Надежду Савченко могут лишить неприкосновенности, - Луценко

С народного депутата Надежды Савченко могут снять неприкосновенность.

О готовности внести такое представление заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает LB.ua.

"Сегодня на допрос госпожа Савченко не прибыла, как и не прибыла на заседание Европарламента, который она посещала вчера. По ориентировочным данным, она находится уже на территории Испании. Я обращаюсь к ней с просьбой завтра на 11 часов прибыть на допрос следователя Службы безопасности Украины и дать показания по делу (Рубана - ред.). Если она этого не сделает, я как генеральный прокурор Украины имею достаточно оснований и полномочий для того, чтобы внести в Верховную Раду Украины представление о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте этого народного депутата", - сказал он.

Генпрокурор не уточнил о каких конкретно статьях Уголовного кодекса идет речь, однако добавил, что дело касается планирования теракта в здании Верховной Рады.

Напомним, ранее Надежду Савченко вызывали на допрос 13 марта по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Однако в обозначенное время она не явилась.

9 марта руководителю центра освобождения пленных общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов. По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей.

В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

Кроме того, Рубан планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Всех их должны были убить.