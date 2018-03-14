В оккупированный Крым приехал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Во время своей поездки Путин посетил здание нового аэропорта в Симферополе, сообщает "РИА Новости".

Фото: РИА Новости

Также президент РФ намерен поехать в Севастополь.

Отмечается, что Путин проголосует в аннексированном Крыму на президентских выборах России, которые состоятся 18 марта 2018 года.

Именно в этот день четыре года назад было подписано так называемое соглашение "о принятии Крыма и города Севастополя в состав России".

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз в очередной раз продлил санкции против России еще на 6 месяцев из-за оккупации Крыма.