В Миргороде при загадочных обстоятельствах погиб украинский военный

Во время несения службы 25-летний украинский военный погиб от огнестрельного оружия.
Инцидент произошел в воинской части Миргорода, сообщает пресс-служба полиции.
Отмечается, что о гибели солдата стало известно в четверг, 15 марта, около 02:00.
Миргородский отдел полиции ГУ НП в Полтавской области по данному факту открыл уголовное производство по ст. 151 УК (умышленное убийство).
Однако, следствием рассматривается и версия самоубийства.
На данный момент, проверяются все возможные версии, а также устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.
Напомним, ранее сообщалось, что 19-летний гвардеец покончил с собой в зоне проведения АТО.