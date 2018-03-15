Надежду подозревают в подготовке теракта в здании парламента

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.

Документи по Савченко подані до ВР pic.twitter.com/1WyQdKYkxa — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 15 марта 2018 г.

Напомним, ранее Надежду Савченко вызывали на допрос 13 марта по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Однако в обозначенное время она не явилась из-за поездки за границу.

Позднее Луценко заявил о возможном снятии с нее депутатской неприкосновенности.

В пресс-службе Савченко заявили, что она собирается вернуться в Украину в четверг, 15 марта.

Ранее Луценко с трибуны парламента заявил, что Савченко якобы планировала в Верховной Раде совершить теракт - в ложе правительства, обстрелять из минометов сессионный зал, а также добивать из автоматов выживших.