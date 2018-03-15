Верховная Рада назначила уполномоченного по правам человека

В четверг, 15 марта, Верховная Рада назначила своим уполномоченным по правам человека Людмилу Денисову, которая в парламенте является членом фракции Народного фронта. Об этом пишет ZN,UA.

Ее кандидатуру поддержали 280 депутатов.

Перед голосованием глава комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря (Батькивщина) сообщил о том, что возникла правовая коллизия. Он напомнил, что по закону об уполномоченном по правам человека голосование за омбудсмена должно быть тайным, а по регламенту – открытым.

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Спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что получил разъяснение от Регламентного комитета, согласно которому голосование должно быть открытым.

"И только этот документ является для меня и для Верховной Рады разъяснительным", - добавил он.

Выступая с парламентской трибуны, Денисова пообещала приложить максимум усилий для защиты прав всех украинцев.

"В Украине не должна существовать дискриминация по любому признаку", - заявила она.

На должность также были предложены Андрей Мамалыга и Сергей Алексеев, однако народный депутат Алексеев снял свою кандидатуру. Во время рейтингового голосования за Денисову было подано 273 голоса, за Мамалыгу – только 111.

Напомним, Людмила Денисова родилась в 1960 году в Архангельске. В 1989 году переехала в Украину и работала в Крыму. На парламентских выборах 2006 года Денисова была избрана в Раду по списку БЮТ. В 2007-2010 годах одна занимала должность министра труда и социальной политики в правительстве Юлии Тимошенко. С февраля по декабрь 2014 года - министр социальной политики в правительстве Арсения Яценюка. В 2014 году прошла в Раду по списку партии "Народный фронт".

На данный момент Денисова возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.