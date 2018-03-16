Савченко готова с "удовольствием" вернуть звезду Героя Украины Порошенко

Депутат уверяет, что не хотела брать орден с самого начала

Народный депутат Надежда Савченко готова вернуть орден "Золотая Звезда" Героя Украины президенту Петру Порошенко. Об этом она заявила в эфире телеканала "1+1", передает Украинская правда.

"С удовольствием отдам звезду Петру Порошенко. Если бы я могла его встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы ему, конечно отдала. Проблема в том, что попасть к Президенту не так просто, и не каждый народный депутат туда вхож...", - сказала Савченко.

Депутат заверила, что хотела отказаться от награды, и взяла звезду Героя, "больше как обязанность, а не как награду", потому что многие люди ей сказали, "если откажешься, то просто плюнешь в лицо украинскому народу".

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко с трибуны парламента заявил, что Савченко якобы планировала в Верховной Раде совершить теракт - обстрелять из минометов сессионный зал, а также добивать из автоматов выживших. Затем в Раду было внесено представление на задержание и арест Савченко.

В мае 2016 года Петр Порошенко вручил Савченко высшую государственную награду – орден "Золотая Звезда" Героя Украины.