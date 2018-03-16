Регистрация на ВНО в магистратуру стартует 14 мая

Поступающим в магистратуру не нужно проходить регистрацию, которая проходит сейчас - с 6 февраля по 19 марта

Для поступающих в магистратуру, кому нужно будет сдавать единый вступительный экзамен, регистрация на тестирование начнется 14 мая.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Поступающим в магистратуру не нужно проходить регистрацию, которая проходит сейчас - с 6 февраля по 19 марта, поскольку это регистрация на ВНО для поступающих на первый курс на степень бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений).



В Минобразования объясняют, что ВНО для поступающих в магистратуру нужно будет сдавать двум категориям поступающих.

Первая – для тех, кто поступает в магистратуру по специальностям отраслей знаний 03 "Гуманитарные науки" (кроме специальности 035 "Филология"), 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 24 "Сфера обслуживания", 29 "Международные отношения" (кроме специальности 293 "Международное право") по всем формам обучения. Таким поступающим необходимо будет пройти единый вступительный экзамен по иностранному языку. Регистрация на него продлится с 14 мая до 18 часов 5 июня.

Вторая - для получения степени магистра по специальностям 081 "Право" и 293 "Международное право" по всем формам обучения. Таким поступающим нужно сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку и единое вступительное испытание по праву и общим учебным юридическим компетенциям. Регистрация на эти тестирования тоже продлится с 14 мая до 18 часов 5 июня.

Объявление о начале регистрации на единый вступительный экзамен и испытание в магистратуру, а также вся необходимая информация будет вскоре размещена на сайте МОН и УЦОКО.

Тестирование по иностранному языку состоится 11 июля, а по праву и общим учебным юридическим компетентностям - 13 июля.

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Итак, для тех, кто будет проходить ВНО в магистратуру, будет отдельный период регистрации и даты сдачи тестов. Регистрироваться на основную (с 6 февраля до 19 марта) или дополнительную (с 3 до 21 мая) сессию ВНО для поступающих на первый курс для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) таким поступающим не нужно.

Результаты тестов по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам, полученные во время прохождения ВНО для поступающих на первый курс для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) НЕ будут засчитаны в качестве результатов единого вступительного экзамена по иностранному языку.

Напомним, 6 февраля в Украине стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание в 2018 году, которая продлится до 19 марта.