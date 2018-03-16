В Новой почте проходят обыски

Следователи Генеральной прокуратуры Украины проводят около 15 обысков в офисных и складских помещениях компании "Новая почта" в четырех городах Украины.
Об этом проинформировала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган.
Так, обыски проводятся в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.
"В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр. Все следственные действия проводятся следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона. Поэтому говорить о нанесении вреда инвестиционному климату в стране не стоит", - отметила Сарган.
Он добавила, что детали по обыскам будут обнародованы позже.
Напомним, в Киеве усилены меры безопасности.