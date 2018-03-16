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В Новой почте проходят обыски

В Новой почте проходят обыски
Фото: Mind.ua

Детали ГПУ обещает обнародовать позже

16.03.18 148
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Следователи Генеральной прокуратуры Украины проводят около 15 обысков в офисных и складских помещениях компании "Новая почта" в четырех городах Украины.

Об этом проинформировала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Так, обыски проводятся в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.

"В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр. Все следственные действия проводятся следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона. Поэтому говорить о нанесении вреда инвестиционному климату в стране не стоит", - отметила Сарган.

Он добавила, что детали по обыскам будут обнародованы позже.

Напомним, в Киеве усилены меры безопасности.

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