Местный фермер рассказал, что вещи на его территорию в 2014 году привезли полицейские

В Днепропетровской области на территории фермерского хозяйства волонтеры обнаружили мешки с личными вещами военных, погибших в начале антитеррористической операции на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает гуманитарная миссия "Черный Тюльпан" в Facebook.

"В одном из фермерских хозяйств Днепропетровской области, общественным деятелем Николаем Колесником вместе с волонтерами Гуманитарной миссии "Черный Тюльпан", найден сброс личных вещей бойцов ВСУ, погибших в 2014 году в начале боевых действий в зоне АТО", - говорится в сообщении.

ТСН уточнят, что всего на территории рыбхоза на окраинах Днепра было обнаружено 38 мешков с бирками морга. В них находилась окровавленная форма, берцы, нательные кресты и даже медаль.

Фермер, арендующий эту территорию, рассказал волонтерам, что в 2014 году полицейские попросили посушить здесь вещественные доказательства. Но потом за ними никто так и не вернулся. Вещи погибших бойцов прикопали, но собаки периодически разрывали мешки и разносили. По предварительным данным, это вещи принадлежали бойцам, погибшим в Иловайском котле.

"В одном из карманов был найден молитвенный пояс, защитный. Там скотомогильник - ниже мешки с дохлыми курами. На этот скотомогильник это все забросили", - рассказал член гуманитарной миссии "Черный тюльпан" Анатолий Золотарев.

Волонтеры вызвали следственно-оперативную группу. Найденные вещи бойцов доставили в райотдел.

"Насколько дорого было маме, жене, сестре получить вот этот крестик, который мы нашли в кармане! То есть вещи практически не осматривались. Вещи, которые очень личные, их нужно передать родственникам, по человеческим законам в том числе", - добавила волонтер Виктория Симкина.

Напомним, с началом боевых действий на Донбассе погибли 3332 украинских военнослужащих.