На месте бывшего скотомогильника в "ДНР" тайком хоронят погибших россиян

На оккупированной территории Донецкой области российско-оккупационные войска хоронят погибших граждан РФ на месте бывшего скотомогильника.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные разведки.

"По данным разведки, так называемые военнослужащие одной из частей 1 АК оккупантов стали свидетелями скрытого захоронения на месте бывшего скотомогильника погибших и умерших от ран граждан России, которые ранее проходили так называемую службу в их подразделении", - сказал спикер.

По информации Гуцуляка, тайно захороненные люди были внесены в списки дезертиров, а их семьям не сообщалось о смерти и не начислялись выплаты. Узнав об этом, многие боевики были возмущены.

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Напомним, Россия запретила въезд транспорта из "ДНР" и "ЛНР". В период с 1 июня по 17 июля вводятся ограничения на перевозку грузов и въезд пассажирских автобусов на территорию городов Москва, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Екатеринбург , Калининград и Саранск.