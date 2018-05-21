Сенцов намерен голодать до смерти, - адвокат

Украинский политзаключенный Олег Сенцов намерен голодать до тех пор, пока российские власти не освободят 64 украинских политзаключенных из тюрем, или же до смерти.

Об этом сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, передает LB.ua.

"Он будет голодать до конца, до фатального конца. Либо он умрет, либо выполнят его требования", - сказал он, добавив при этом, что Сенцов не верит в собственное освобождение.

Динзе сообщил, что после объявления голодовки Сенцова поместили в отдельную камеру с повышенными условиями безопасности.

Адвокат добавил, что режиссер уже имеет заболевания - ревматизм нижних конечностей и врожденное заболевание сердца.

Также он отметил, что в документах исправительной колонии Сенцов фигурирует исключительно как гражданин Украины, а не России.