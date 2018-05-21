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Освобождение заложников Кремля

Сенцов намерен голодать до смерти, - адвокат

Сенцов намерен голодать до смерти, - адвокат
Олег Сенцов и Александр Кольченко / Фото: amnesty.org.pl

Режиссер уже имеет ревматизм нижних конечностей

21.05.18 43
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Украинский политзаключенный Олег Сенцов намерен голодать до тех пор, пока российские власти не освободят 64 украинских политзаключенных из тюрем, или же до смерти.

Об этом сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, передает LB.ua.

"Он будет голодать до конца, до фатального конца. Либо он умрет, либо выполнят его требования", - сказал он, добавив при этом, что Сенцов не верит в собственное освобождение.

Динзе сообщил, что после объявления голодовки Сенцова поместили в отдельную камеру с повышенными условиями безопасности.

Адвокат добавил, что режиссер уже имеет заболевания - ревматизм нижних конечностей и врожденное заболевание сердца.

Также он отметил, что в документах исправительной колонии Сенцов фигурирует исключительно как гражданин Украины, а не России.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

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