Два из трех адвокатов сами предложили свои услуги

Нардепа Надежду Савченко в Апелляционном суде Киева представляют три бесплатных адвоката.

Об этом депутат объявила сегодня, 22 мая, во время судебного заседания.

Напомним, суд рассматривает жалобу на продление срока содержания Надежды Савченко под стражей.

"Я до предварительного заседания написала следователю заявление на отказ от всех адвокатов именно с неспособностью оплачивать адвокатов. Мне назначили бесплатного адвоката. На данный момент есть еще два, которые согласились защищать меня бесплатно. Поэтому сейчас у меня три адвоката", - сказала Савченко.

Кроме того, нардеп рассказала, почему отказалась от услуг адвоката Шаблина.

Напомним, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с Надежды Савченко.

23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил взять ее под стражу на два месяца. Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛРН", сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.