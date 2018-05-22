Экспресс до аэропорта "Борисполь" будет стоить 80 грн

Поезд от Киева до аэропорта "Борисполь" запустят 1 декабря, билет будет стоить 80 гривен, а дорога займет около 35 минут

В Укрзализнице планируют завершить работы по железнодорожному сообщению Киева и аэропорта "Борисполь" до 1 декабря этого года.

Об этом сегодня сообщил журналистам и.о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов во время инспекции хода строительства путей, которые соединят уже существующее ж/д-полотно непосредственно с аэропортом.

"На сегодня пройден 1 км пути. Осталось еще около 80% работ. В ближайшие дни начинаем закладку путепровода, который проходит через трассу между Киевом и Борисполем", - сообщил Кравцов.

По его словам, дорога от железнодорожного вокзала до аэропорта будет занимать около 35 минут. В первые месяцы работы будут запущены 26 пар поездов. Интервал между поездами в пиковые часы составит около 30 минут, в дневное время – около 1 часа.

Для перевозок в Укрзализнице планируют использовать поезда Pesa, которые есть в наличии, но на данный момент не эксплуатируются. Цена билета составит 80 грн, оплату хотят сделать, в том числе, бесконтактным способом.

Сметная стоимость всего проекта – около 580 млн грн, практически все работы проводятся силами Укрзализници.

Стоит отметить, что название для поезда еще не утвердили.

Ранее Укрзализныця сообщала, что работы по строительству скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь" выполнены на четверть.

Залина Крюкова