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Видео Пожар у метро в Киеве тушили 2 часа

<span class="label red">Видео</span> Пожар у метро в Киеве тушили 2 часа
Фото с сайта ГолосUA

Обошлось без пострадавших

24.05.18 75
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В Киеве рядом с метро "Академгородок" ночью 24 мая произошел  пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

"24 мая в 2:52 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре возле станции метро "Академгородок" на проспекте Палладина, 32, в Святошинском районе столицы", — говорится в сообщении.

Загорелась крыша павильона размером 20×15 м. Огонь перебросился на соседние ларьки и магазин.

Для ликвидации пожара было привлечено 6 единиц техники и около 32 спасателей.

В 3:56 пожар на общей площади 300 кв. м локализовали, а в 04:25 — ликвидировали.

Пожарным пришлось разобрать 15 кв. м конструкций кровли. Кроме того, крыши и стены павильонов повреждены, товар частично обгорел, частично покрыт копотью.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, в Киеве произошел масштабный пожар на штрафплощадке с автомобилями. Отмечается, что пожар возник на штрафплощадке по адресу Столичное шоссе, 98. Огнем охватило более 50-ти машин. Большая часть из них восстановлению не подлежит.

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