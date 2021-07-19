Ливень в Киеве: станции метро "Берестейская" и "Академгородок"заработали после затопления (фото)

Руководство киевского метрополитена закрыли гермозатвор в переходе к станциям метро, чтобы вода не попала на пути.

Станции метрополитена Киева "Берестейская" и "Академгородок" возобновили свою работу после сегодняшнего подтопления, сообщает пресс-служба метро.

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После аномальной жары Киев накрыли ливни, что привело к подтоплению не только улиц, но и переходов к станциям метрополитена.

Во избежание попадания воды на пути, в переходе к станции "Берестейская" был закрыт гермозатвор.

Станцию метрополитена "Академгородок" также закрывали для пассажиров, поскольку вода попала в кассовый зал.

Пресс-служба киевского метрополитена сперва отчиталась о возобновлении работы станции метро "Академгородок", где сотрудники коммунальных служб занимались ликвидацией последствий подтопления.

Позже появилась информация, что станция метрополитена "Берестейская", которая также пострадала в результате обильных ливней, работает в обычном режиме и открыта для пассажиров.

[ + – ] Подтопление метро Киева [ + – ] Подтопление метро Киева [ + – ] Подтопление метро Киева

Ранее Фокус рассказывал, что Киев ушел под воду из-за сильного ливня. Некоторые улицы Киева уже превратились в реки из-за обильных осадков. Киевлян призывают не выходить на улицу без крайней необходимости. Жители в соцсетях рассказывали, что в некоторых районах Киева прошел дождь с грозами и выпал град.

Также Фокус сообщал, что станции метро "Берестейская" и "Академгородок" затопило из-за ливня. В пресс-службе предприятия отмечают, что были вынуждены закрыть станции киевского метрополитена из-за попадания воды в кассовую залу станции.