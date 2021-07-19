Злива в Києві: станції метро "Берестейська" й "Академмістечко" запрацювали після затоплення (фото)

Керівництво київського метрополітену закрило гермозатвор у переході до станцій метро, щоб вода не потрапила на шляхи.

Станції метрополітену Києва "Берестейська" й "Академмістечко" відновили свою роботу після сьогоднішнього підтоплення, повідомляє пресслужба метро.

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Після аномальної спеки Київ накрили зливи, що призвело до підтоплення не тільки вулиць, а й переходів до станцій метрополітену.

Щоб уникнути потрапляння води на шляхи, в переході до станції "Берестейська" був закритий гермозатвор.

Станцію метрополітену "Академмістечко" також закривали для пасажирів, оскільки вода потрапила в касовий зал.

Пресслужба київського метрополітену спершу відзвітувала про відновлення роботи станції метро "Академмістечко", де співробітники комунальних служб займалися ліквідацією наслідків підтоплення.

Пізніше зʼявилася інформація, що станція метрополітену "Берестейська", яка також постраждала внаслідок рясних злив, працює в звичайному режимі та відкрита для пасажирів.

[ + – ] Підтоплення метро Києва [ + – ] Підтоплення метро Києва [ + – ] Підтоплення метро Києва

Раніше Фокус розповідав, що Київ пішов під воду через сильну зливу. Деякі вулиці Києва вже перетворилися на річки через рясні опади. Киян закликають не виходити на вулицю без крайньої необхідності. Жителі в соцмережах розповідали, що в деяких районах Києва пройшов дощ із грозами і випав град.

Також Фокус повідомляв, що станції метро "Берестейська" та "Академмістечко" затопило через зливу. У пресслужбі підприємства зазначають, що були змушені закрити станції київського метрополітену через потрапляння води в касову залу станції.