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<span class="label red">Видео</span> Сегодня четвертая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт
Донецкий аэропорт / Фото: Facebook.com/sergei.loiko
Ситуация на Донбассе

Видео Сегодня четвертая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт

Оборона ДАП длилась 242 дня

26.05.18 139
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С 26 мая 2014 до 21 января 2015 года шли бои за установление контроля над Донецким международным аэропортом, имеющим стратегическое значение. 

18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов", напоминает УНИАН

21 января 2015 года было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала - он был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

Во время операции освобождения нового терминала 26 мая 2014 года не погиб ни один украинский военный. 

Потери боевиков самопровозглашенной "ДНР" тогда составили примерно 100 человек, среди них оказалось 33 выходца из России. 

В целом оборона Донецкого аэропорта украинской армией длилась 242 дня, а отважных и несокрушимых защитников аэропорта прозвали «киборгами». 

Защищая Донецкий аэропорт погибли более 200 бойцов. 

В первый день боя за ДАП украинские военные впервые показали свой характер в бою с превосходящим и сильным противником. Успешная операция тогда стала переломной для украинских военных и определила дальнейший ход АТО.

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