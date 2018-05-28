Британский музыкант Элтон Джон приехал в Киев, чтобы принять участие в благотворительной акции по профилактике и борьбе со СПИДом в Украине.

Около трех часов певец провел на территории творческого и культурного пространства "Арт-завод платформа", передает Интерфакс-Украина.

Напомним, Элтон Джон является основателем "СПИД-Фонда" и много внимания уделяет его работе.

Благотворительная акция "День с Элтоном Джоном" была задумана для того, чтобы привлечь внимание украинцев к проблеме борьбы со СПИДом в стране. Акция прошла в рамках "Кураж базара". Кроме получения информации гости могли пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ.

Там же состоялось закрытое мероприятие, в котором приняли участие Элтон Джон, мэр Киева Виталий Кличко и основательница благотворительного фонда Елена Пинчук.

Появление певца вызвало ажиотаж у присутствующих на "Кураж базаре". Гости мероприятия приветствовали его возгласами, аплодисментами, а также снимали на смартфоны.

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Напомним, в КГГА обнародовали статистику по ВИЧ и СПИД в столице. На мониторинге находятся 324 ребенка. Общее число ВИЧ-инфицированных, находящихся под контролем в Киевском городском центре профилактики и борьбы со СПИДом, составляет 12 915 человек.