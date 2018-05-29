В тушении участвуют два самолета АН-32П и вертолет МИ-8

По состоянию на утро 29 мая продолжается тушение пожара на 130 га леса вблизи с. Раденск Олешковского района Херсонской области. К тушению подключена специальная авиация.



Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Фото: dsns.gov.ua

По данным спасателей, фиксируются отдельные очаги горения. К ликвидации пожара привлечены 209 человек и 72 единицы техники, в том числе два самолета АН-32П и вертолет МИ-8.

Фото: dsns.gov.ua

Возгорание леса произошло на площади около 130 га (из них 70 га верхового) накануне днем. До вечера авиацией было осуществлено 27 сбросов воды (105 тонн воды).